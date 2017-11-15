Zeytinburnu'nda kahvehane önünde silahlı saldırı

Zeytinburnu'nda kahvehane önünde oturan bir kişiye yapılan silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Ateş sonucu yaralanan şahsın kahvehanenin içine kaçması üzerine saldırganlar kahvehaneyi de taradı. Olayda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin kahvehane önünde olduğunu öğrenen üç saldırgan talihsiz adama silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan İlyas isimli şahıs kendisini son bir hamle ile kahvehanenin içerisine doğru attı. Ancak gözü dönmüş saldırganlar bu sefer de rastgele kahvehaneyi taramaya başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan Hasan Serdar isimli şahıs da yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Olayda soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"ÇOK SAYIDA BOŞ MERMİ KOVANI VARDI"

Yaşanan olayda yaralan Hasan Serdar "Biz kahvehanenin önünde misafirimle oturuyorduk. Kapının önüne çıktık bir iki dakika geçmeden silah sesleri duymaya başladık. Yanımda bulunan arkadaş kahvehanenin içerisine kaçtı önümdeki arkadaş da kendisini korumak için beni itti. Yere düşmüştüm arkamı dönüp baktığımda bir kişinin kahvehanenin içerisine silahla ateş açtığını gördüm. Çok fazla silah sesi vardı aynı anda çok fazla silah kullandılar. Silah sesleri bitmek bilmiyordu bu sesler kesilince eve haber verdim ve hemen hastaneye gittim. Kahvehanenin içerisinde ve dışında çok sayıda boş mermi kovanı vardı" dedi.

Yaşanan bu anlar ise çevre de bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



