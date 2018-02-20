Zeytinburnu'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA'nın haberine göre kaza saat 13.30 sıralarında, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Ayazma Yolu Caddesi 'nde meydana geldi. 34 MEL 18 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemin Albayrak, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak'ı çevredekiler otomobilden çıkardı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, hafif yaralanan genç sürücüye ayakta müdahale etti. Kazada, hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yasemin Albayrak'ın arkadaşları, ağlayan genç kızı teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle yol, bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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