İstanbul Zeytinburnu'nda mahalle sakinleri bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu belediye ekiplerine haber verdi. Eve giren Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tonlarca çöple karşılaşırken, mahalleli çöplerin temizlik görevlilerince tahliye edilmesiyle rahat bir nefes aldı.
İHA'nın haberine göre, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 15 ton çöp çıktı. Çöplerin oluşturduğu ağır kokudan rahatsız olan bina sakinleri, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerine haber vermesiyle evdeki tonlarca çöp ortaya çıktı. Günlerce dayanılmaz kokuya maruz kalan bina sakinleri temizlik görevlilerinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Akrabalarının yanına taşınan ev sahibine ulaşamayan ekipler, zabıtalar eşliğinde içeriye girdi. İçeride gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, ev sahibine ulaşamadıkları için içerideki tüm eşyaların kaydını aldı.
EVİN HER KÖŞESİ İLAÇLANDI
Ekipler, evdeki tonlarca çöpün temizlenmesi için önce evin her köşesini ilaçladı. 24 saatin geçmesinin ardından eve gelen ekipler, ne zamandır evde olduğu belli olmayan tonlarca çöpü tahliye çalışmalarına başladı. Ağır koku nedeniyle maskelerini bir an olsun çıkarmayan ekipler, tonlarca çöpü kamyonlara taşıdı. Ekiplerin çöpleri tahliye etmesiyle rahat bir nefes alan komşular, belediye ekiplerine teşekkür etti. Evde 2014 yılına ait gazetelerin yanı sıra, çok sayıda eskimiş eşya, kıyafet ve sayısız poşet gibi tonlarca çöp çıkarılırken evde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
"2 DAKİKADAN FAZLA DURAMADIK"
Eve ilk geldiklerinde ağır koku nedeniyle hemen geri çıktıklarını dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Şakar, "İçeriye girdiğimizde 2 dakikadan fazla duramadık. Çok yoğun bir koku ve pireler vardı. Komşular şikayetlerinde tamamen haklılardı çünkü koridora girdiğimiz gibi o yoğun kokunun farkına vardık. İçeride yaklaşık 15 tona yakın çöp var. Yaklaşık 1 yılı aşkın burada bu çöpler beklemekteymiş. Sağlık Müdürlüğümüze haber vererek ivedilikle ilaçlanmasını sağladık. Hafta sonu ilaçlamasını yaptık bugün itibariyle temizlemeye başladık" dedi.
Binada fark ettikleri yoğun koku nedeniyle evden şüphelendiklerini ancak çıkanların kendilerini de çok şaşırttığını ifade eden bir komşu, "Komşular kokudan bahsettiler, koku var diye biz de arkadaşları aradık. Muhtarımızda belediye ile görüşüp burayı temizleye karar verdiler. Çok fazla çöp var herhalde 2-3 araba çıkacak" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.