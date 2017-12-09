Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalova'da 33 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon zeytin ağacının bulunduğunu belirtti.
Parıldar, zeytinde "var yılı", "yok yılı" sorununun yaşandığını, bu sorunla mücadele için İl Özel İdare Müdürlüğünün finansman desteğiyle "Zeytinde Periyodisitenin Kırılması Projesi"ni bazı örnek bahçelerde hayata geçirdiklerini kaydetti.
Bunun 2 yıllık bir proje olduğunu ve verimde artış sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Parıldar, şunları söyledi:
Parıldar, çok basit bir hesap yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Biz diyoruz ki, bir kilogram zeytin maliyetiyle bir ağaçta bu çalışmayı yaptığımızda ortalama 5 kilogram zeytin artışı bekliyoruz. 4 kilogramlık gelir de çiftçimizin cebinde kalacak. Aynı zamanda ülke ekonomisine bu 1 milyon ağaçla beraber çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Bu çalışmamız Özel İdare destekli çalışmamızdır. İkinci yılın sonunda da bu önder çiftçilerimizle beraber bunu yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam edecektir."
ÖRNEK BAHÇEDE VERİM YÜZDE 40 ARTTI
Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de projenin önemine değinerek, "Geleneksel yöntemlerle artık zeytinlerin kendi halinde üretimi yerine, belli oranda, belli bir takip ve ilaçlamanın yapılmasıyla kaliteyi ve ürünü arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Projenin uygulandığı örnek bahçe sahiplerinden Şenköylü kadın üretici Gülcan Ersoy ise verimi yaklaşık yüzde 40 artırdıklarını bildirdi.
Hem ağaçlarımız hastalıklardan arınmış oldu hem de bu bizim için başarılı bir çalışmaydı. Zeytin önceden olduğu gibi değil aslında. Köylüler hala o anı yaşayanlar var. Yılda 3-4 kez ilaçlanır, bakımlı kalır ama doğada zararlıları çok fazla. Biyolojik mücadele çok etkili olmuyor. O yüzden biz ister istemez ilaçlama ve tarımın öngördüğü, onların takip ettikleri şekilde yansıttıklarını biz de yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri Marmarabirlik'e gönderiyoruz, orası ürünün boyutuna göre fiyat belirlemesi yapıyor. Bu yıl bahçemizden 3,5 ton civarında ürün bekliyoruz."
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