Zeytinin 'yağa' dönüşme yolculuğunda, 2017-2018 sezonu açıldı. Bu yıl yüksek rekolte beklenen mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağının pet ambalajlı ve şeffaf cam şişelerde saklanması nedeniyle yağa toksit maddelerin eklendiğini belirten uzmanlar, zeytinyağının sağlıksız hale geldiği belirtti.
İHA'nın haberine göre; Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Güngörmüşler, zeytinyağının plastik ve şeffaf cam şişelerde, güneş altında saklanmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu koşullar zeytinyağı için uygun değildir. Genellikle yol kenarında plastik şişelerde ve güneşin altında zeytinyağının satıldığını sıkça görürüz. Yağın hangi senenin mahsulü olduğu, asidite, saklama koşulları ve saf olup olmadığı gibi bilgilere de ulaşılamadığından tüketimleri güvenli değildir. Markasız olan bu yağların büyük oranda tağşiş olduğu da ayrıca bilinmektedir. Sadece yol kenarından değil ambalajsız olduğu takdirde pazar, çarşı, bakkal gibi yerlerden de temin edilmemelidir" dedi.
"RENKLİ CAM ŞİŞEDE SAKLANMALI"
Zeytinyağı ambalajı üzerinde marka, işletme kayıt numarası, üretim ve son kullanma tarihi gibi bir gıda için mutlaka bilinmesi gereken bilgilerin bulunması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Güngörmüşler, "Işık, oksijen, sıcaklık, su veya nem zeytinyağının kalitesini bozan etmenlerdir. Bunları göz önünde bulundurarak evde ışık ve nem almayan kapaklı dolaplarda saklanmalıdır. Tercihen renkli cam şişede ve bulunduğu ortam sıcaklığı 15 derece civarında olacak şekilde korunmalı. Zeytinyağı içerisinde bulunan klorofil şeffaf cam şişede güneş ışığına maruz kaldığında okside olarak istenmeyen lezzetler oluşturuyor. Bu nedenle, renkli cam şişelerde, renkli cam damacanalarda, porselen ya da çelik kaplarda muhafaza edilmeli" diye konuştu.
"PAMUK YAĞI KARIŞTIRILIYOR"
Zeytinyağına pamuk yağı karıştırılarak kar edilmeye çalışıldığını da vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Güngörmüşler, "Pamuk yağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Araştırma aşamasında olan bazı sonuçlara göre pamuk yağının pamuk için kullanılan pestisit kalıntılarını içerebileceği, içeriğindeki doymuş ve doymamış yağ asitlerinden dolayı LDL kolesterol seviyelerini arttırabileceği belirlendi. Zeytinyağının kaliteli olup olmadığı renginden anlaşılmaz. Bu yüzden kaynağı belli olan zeytinyağları tüketilmelidir" dedi.
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