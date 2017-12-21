Zeytinyağlı fava malzemeler

2 su bardağı kuru bakla

7 su bardağı sıcak su

2 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağlı fava nasıl yapılır?

İlk olarak kuru soğanları iri küpler halinde doğrayın. Tavada zeytinyağını ısıttıktan sonra kuru soğanları hafif bir renk alana kadar kavurun.

Su ilave ettiğiniz tencerenin içerisinde bir gece önceden suda beklettiğiniz baklaları, toz şekeri ve tuzu ekleyin.

Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Blender yardımıyla soğanı ve bakla karışımını bir araya getirerek püre haline getirin.

Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin. Zeytinyağlı favanız hazır! Afiyet olsun.

Zeytinyağlı fava

Zeytinyağlı fava tarifi

Zeytinyağlı fava malzemeleri