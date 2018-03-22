Zeytinyağlı yer elması malzemeler

1 kilogram yer elması

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 büyük boy havuç

1 su bardağı portakal suyu

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağlı yer elması nasıl yapılır?

Öncelikle yer elmalarını soyun. Ardından iyice yıkayın. Limonlu su dolu bir kabın içerisinde yarım saat kadar bekletin.



Tencereye zeytinyağı koyun. Yağ ısındıktan sonra üzerine ezilmiş sarımsak ve dilimlenmiş havuçları ilave edip biraz kavurun. Ay şeklinde doğranmış kuru soğanları ekleyin.

Soğanlar yumuşayıp şeffaf hal aldıktan sonra tencereye yer elmalarını koyun. Bir süre daha kavrulduktan sonra üzerine kırmızı toz biber ve tuzu ekleyin. Portakal ve limon suyuyla beraber üzerini çok geçmeyecek şekilde su ilave edin. Yer elmaları pişince ocağın altını kapayıp yemeği ılınmaya bırakın. Zeytinyağlı yer elmanız hazır! Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER