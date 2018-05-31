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"UEFA'nın Monaco'da verdiği bir yemekte Zidane orada duruyor. Faruk Süren de bir peçeteye 'Gelsin' diye yazıyor. Zidane bakıyor, 'Bu kim falan?' diyor, sonra geliyor oturuyor. Tabii Faruk Süren de mükemmel Fransızcayla, 'Hagi seneye bırakacak, seni düşünüyorum' diyor. Zidane da 'Tamam, neden olmasın?' diyor. Kalklarken de 'İlk önce Galatasaray'la görüşeceğim' diyerek el sıkışıyorlar."