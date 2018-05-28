Zihindeki duvarı birlikte yıktılar

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tarafından down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunanların sesini duyurmak amacıyla başlatılan proje kapsamında İzmir’de ‘Zihinlerdeki duvarları yıkalım’ ana fikriyle oluşturulan temsili duvar yıkıldı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, sergi alanında oluşturulan temsili duvar projenin yüzü down sendromlu İsmail Tan Aytıs, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı oyuncuları tarafından yıkıldı. Yıkılan duvardan geçen konuklar “Hayvanlar ve Biz’ isimli sergiyi gezdi.

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