Engelli çocuklar için özel oyuncak

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Atalık, kendi kurduğu marangoz atölyesinde çocuklar için waldorf ve montessori tarzı ahşap oyuncaklar tasarlıyor. Hobi olarak başladığı işi büyüten Atalık, fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler için tasarladığı oyuncaklar sayesinde çocuklarda gözle görülür değişimler yaşandığını söyledi.

‘GÜNCELLENMEYEN OYUN İLGİ ÇEKMİYOR’

Uzun yıllardır geleneksel çocuk oyunları üzerine çalıştığını ve bu konuda kitaplar yazdığını belirten Atalık, “MEB ile geleneksel çocuk oyunları protokolü imzaladık. 81 ilde 1 milyondan fazla çocuğu tanıştırdık. 2. sınıflarda ‘yağ satarım, bal satarım’, 3. sınıflarda ‘mendil kapmaca’, 4. sınıflarda ‘tombik’, 5. sınıflarda ‘yakan top’ oyunlarını turnuva şeklinde oynattık. Bu oyunların kurallarını güncelledik. Çünkü güncellenmeyen oyunlar çocukların ilgisini çekmiyor. Hem spor disiplini kazandırdık hem de çocukların tabletleri bırakmasını sağladık” dedi.

Yüzlerce ahşap oyuncak yapan Atalık, ağaç seçiminden boya seçimine kadar çocuk sağlığına uygun materyaller kullandıklarını söyledi. Atalık, yaptığı her oyuncakla 6 yaşındaki kızını oynattığını dile getirdi. Bedensel engellilerin öğrenim gördüğü okuluna atanmayı kendisinin istediğini kaydeden Atalık, “Onlar için oyuncakların büyük ve portatif olanlarını yaptım. Hem zihinlerini hem de bedenlerini çalıştıran materyaller yaptım. 4 yılda büyük gelişmelere şahit olduk” diye konuştu.