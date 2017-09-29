Zihinsel engelli rolü için önce okul, sonra AB

‘Babam’ filminde zihinsel engelli ‘Arif’i canlandıran Berker Güven, rolüne hazırlanmak için 1 ay boyunca Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın okuluna gitti. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, daha sonra da ABD’de oyuncu koçları Susan Batson, Robert Verlaque ve Sheila Grey ile çalıştı.

‘Babam’ filminde Çetin Tekindor’la başrolü paylaşan Berker Güven, canlandırdığı zihinsel engelli ‘Arif’ karakteri için, 1 ay boyunca Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın zihinsel engelli çocuklar için kurduğu okula gitti. Zihinsel yetersizliği bulunan çocukların davranışlarını ve konuşmalarını inceledikten sonraysa İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur’dan ders alan Güven, daha sonra ABD’ye giderek Tom Cruise, Nicole Kidman, Juliette Binoche, Kirsten Dunst gibi ünlü isimlerin oyuncu koçluğunu yapan Susan Batson’la çalıştı. ABD’de oyuncu koçları Robert Verlaque ve Sheila Grey’den de ders alan Güven, kendini rolüne hazır hissettikten sonra kamera karşısına geçti.

Genç oyuncu, “Sette Çetin Abi’den (Tekindor) çok şey öğrendim. Beni en çok kamçılayan şey bitmek bilmeyen enerjisi oldu. Yorgun hissettiğimde ona bakmam yetiyordu. Bana yardımcı olacağını düşündüğü her şeyi benimle paylaştı. Çok şanslıydım. Sevgi dolu, mütevazı, ve yardımsever bir oyun arkadaşım vardı” dedi.

Berker Güven, Nihat Durak’ın yönettiği ‘Babam’da zihinsel engelli olduğu için babası (Çetin Tekindor) tarafından kabullenilmeyen, annesinin ölümünden sonra baş başa kaldığı babası tarafından yeniden tanınmaya başlanan ‘Arif’i canlandırdı.

Berker Güven, 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde ‘Üstün Akmen Genç Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.

Berker Güven