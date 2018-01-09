Korkutan zika virüsü, ilk kez Güney Amerika ülkelerinde görülmüştü. Zika virüsü, mikrosefali adı verilen hastalığa neden oluyor. Mikrosefali, bu güne dek Türkiye'de dört kişide görüldü. Bu dört kişi de Güney Amerika'ya giden turistlerdi. Ancak Türkiye için başka bir tehlikenin söz konusu olduğu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı raporla gündeme geldi.

"SİNEKLER TÜRKİYE'NİN BAZI BÖLGELERİNE ULAŞTI"

Habertürk TV'de yer alan habere göre; virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus.

Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına uzanan bir bölgede aktif.

AE. albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif ve 5 ila 7 yıla kadar da Orta Anadolu'ya yayılacağı öngörülüyor.

Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor. Hazırlanan raporun bulguları önemli çünkü tedbirler bu rapora göre alınacak.

OLAYIN HALK SAĞLIĞI ETKİLERİ CİDDİ MİDİR?

Sağlık Bakanlığı raporunda şu bilgiler yer aldı: "Akut dönemde çok ciddi halk sağlığı etkisi beklenmemektedir ancak uzun vadede beklenebilir deniliyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Hastalığa vektörlük eden aedes türlerinin yayılımı önlenmelidir. Vektör dağılımının sınırlı bölgelerde bulunması olumlu bir durum ancak iklim değişikliği ve tam olarak belirlenemeyen nedenlerle vektör yayılımının hızlandığı bilimsel bir gerçektir.

MİKROSEFALİ BEBEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

* Beyinde hasar

* Nöbet geçirme

* Eklemlerde sorunlar

* Kafada küçüklük (mikrosefali)

* Görme ve duyma zorlukları

* Yeme ve yutkunma zorlukları

KTÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, yerli zika virüsüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Zika virüsü

istanbul

DOĞU KARADENİZ

Prof. Dr. İftihar Köksal

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER