İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı geride bıraktı. Ramazan Ayı'nın bitimiyle birlikte Şevval Ayı başladı. Hicri takvimde Şevval Ayı'ndan sonraki ay ise Zilkade Ayı... İslam dünyasında şimdiden Zilkade Ayı'nın ne zaman başlayacağı, Zilkade Ayı'nın önemi ve Zilkde Ayı'nda yapılacaklar araştırılmaya başlandı.
Zilkade ayı ne zaman başlıyor? ve Zilkade Ayı'nın önemi? sorularının cevabını sizler için derledik. Detaylar haberimizde...
ZİLKADE AYI NE ZAMAN?
Zilkade Ayı Hicri Takvim'in 11'inci ayıdır. Hicri tavkimde Şevval Ayı'ndan sonrai Zilhicce Ayı'ndan ise önce gelmektedir. Miladi takvimde ise Zilkade Ayı 2018 yılında 14 Temmuz Cumartesi günü başlayacaktır (Zilkade 1. gün: 14 Temmuz). 11 Ağustos Cumartesi günü ise sona erecektir (Zilkade 29. gün: 11 Ağustos). Zilkade Ayı bu yıl 29 gün sürecek.
ZİLKADE AYI'NIN ÖNEMİ?
Zilkade, "Barışa sahiplik eden" anlamına gelmektedir. Hicri takvimin 11'inci ayı olan Zilkade aynı zamanda Hicri takvimdeki 4 Haram aydan biridir.
Haram aylar nedir?
Haram aylar, Arapların Hz. İbrahim`den beri kullandıkları, kameri aylardandır. Yani ayın hareketine göre düzenlenen takvimin aylarındandır. Hicret, İslâm tarihinde bir dönüm noktası olduğu için hicretin yapıldığı ay olan Muharrem ayı Hz. Ömer zamanında takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Böylece hicretin yapıldığı yıl birinci yıl olmak üzere hicri kameri yıl ortaya çıkmıştır. Muharrem ile başlayıp Zilhicce ile sona eren hicrî-kamerî senenin ayları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîulevvel, Rebîulâhir, Cemâzilevvel, Cemâzilâhir, Receb, Şâban, Ramazan, Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce.
Kur`an`da haram aylardan Tevbe suresinde bahsedilir:
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah`ın katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram (ay)lardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve Allah`a ortak koşanlar nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah (günahlardan) korunanla beraberdir. Haram ayı içinde savaşmak yasaklanmıştı. Bu ayda savaşmak için haram ayını başka bir aya ertelemek, küfürde daha ileri gitmektir. İnkâr edenler onunla saptırılır. O (haram ayını) bir yıl helâl sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki, Allah`ın haram kıldığının sayısını çiğneyip, Allah`ın haram kıldığını helâl yapsınlar. Yaptıkları işin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi Allah kâfirler toplumuna yol göstermez (Tevbe, 9/36-37) .
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