Zimbabve'de askeri darbe sonrası Cumhurbaşkanı Mugabe'nin ilk fotoğrafı yayınlandı

Zimbabve'de Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin 37 yıl süren iktidarının ardından geçtiğimiz günlerde ordu yönetime el koymuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, bunun bir askeri darbe olmadığı ve amacın Mugabe'nin çevresindeki suç şebekesini çökertmek olduğunu açıklamıştı.

Darbenin ardından ev hapsine alınan Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin içinde bulunduğu ilk kareler de yayınladı. Karelerde Cumhurbaşkanı Mugabe, ordu komutanı Constantino Chiwenga, Savunma Bakanı Sydney Sekeramayi, Devlet Güvenlik Bakanı Cde Kembo Mohad ile Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'nın başkanlık sarayında oturdukları görülüyor.

Askeri müdahalenin geleceğiyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mugabe'nin görev süresi dolana kadar görevde kalmak konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, ordu görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Ordu, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1980'den bu yana görevde olan ve bir bağımsızlık kahramanı olarak görülen Mugabe'nin yumuşak bir şekilde görevi bırakmasını tercih ediyor.

Generallerin asıl amacının Mugabe'den 41 yaş genç First Lady Grace Mugabe'nin görevi devralmasını engellemek olduğu ve görevin geçtiğimiz hafta kovulan başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'ya devretmek istedikleri belirtiliyor.

İktidardaki ZANU-PF partisinin liderleri ise Mugabe'ye istifa etme çağrısı yapanlar arasında yer alıyor. Reuters'a konuşan parti içerisinden bir kaynak, "Geri dönüş yok. Eğer inatçı olursa, Pazar günü onun kovulması için düzenlemem yapacağız. Salı günü ise görevinden azledilecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri yetkilisi Donald Yamamoto ise Reuters'a verdiği röportajda, "Bu Zimbabve'de yeni bir dönem için geçiş süreci. Biz bunu umuyoruz" ifadeleriyle ABD'nin konuya bakışını özetledi.