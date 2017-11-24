Zimbabve'de yeni devlet başkanı göreve başladı!

Mnangagwa başkent Harare yakınlarındaki Ulusal Spor Stadyumu'nda binlerce kişinin izlediği törende yemin etti.

Kendisini destekleyenlerin ve yabancı temsilcilerin de aralarında bulunduğu on binlerce kişinin katıldığı törende Mnangagwa, "Ben Emmerson Dambudzo Manangagwa. Zimbabve Devlet Başkanı olarak her zaman ülkeye bağlı kalacağıma ve Zimbabve anayasası ile diğer kanunlara uyacağıma ve onları savunacağıma yemin ederim" sözleriyle Zimbabve'nin ikinci devlet başkanı olarak göreve başladı.

Sürgünde olduğu Güney Afrika'dan dönen Mnangagwa, büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmış, konuşmasında, insanların sözlerini söylediğini belirten Mnangagwa, 'yeni ve yaygın demokrasi' sözü vermişti.

Silahlı kuvvetlere, Mugabe'nin ayrılışında oynadığı rol için teşekkür ettiğini söyleyen Mnangagwa, "Tüm Zimbabvelilere bir araya gelme çağrısı yapıyor. Tüm Zimbabveliler barışa ve işe ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Zimbabwe Devlet Başkanı ve iktidardaki Zanu-PF partisi kurucusu ve lideri Robert Mugabe partisindeki görevinden alınmış, yerine eski Başkan yardımcısı bugünün Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa atanmıştı.

Zimbabve