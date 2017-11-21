Zimbabve Devlet Başkanı istifa etti!

Zimbabve Parlamento Sözcüsü, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa ettiğini açıkladı. Mugabe, istifa mektubunda yetkilerini kime devrettiğini belirtmedi.

Zimbabve Parlementosu yeni devlet başkanın Çarşamba günü görevine başlayabilmesi için yasal süreç üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sözcü Mudenda Parlamento'da yaptığı açıklamada, Mugabe'nin istifa mektubunu kendisine ilettiğini söyledi.

İstifa açıklaması, Parlamento'da Mugabe hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla verilen önergenin görüşüldüğü sırada geldi.

Ülkeyi 1980 yılından bu yana yöneten 93 yaşındaki politikacı, ordunun yönetime el koymasına karşın istifa etmeyi reddetmiş, bunun üzerine aleyhine büyük gösteriler düzenlenmişti.

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