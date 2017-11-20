Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe partisinin 'azil' tehdidine karşın istifa etmedi

- AFP Mugabe, ZANU-PF'in Aralık ayındaki kongresine başkanlık edeceğini söyledi.

Ordunun müdahalesi sonrası partisi ZANU-PF'in (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin) genel başkanlık görevinden aldığı Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe istifa etmeyeceğini açıkladı.

Televizyondan halka hitap eden Mugabe, ZANU-PF'in Aralık ayındaki kongresine başkanlık edeceğini söyledi.

Ordunun yanlış hiçbir şey yapmadığını belirten Mugabe kendisinin ise geçmişte bazı hatalar yaptığını kabul etti.

Oysa 93 yaşındaki Mugabe'nin 20 dakika süren konuşmasında, kendisine yapılan istifa çağrıları sonrası görevi bırakacağını açıklaması bekleniyordu.

BBC Afrika Editörü Fergal Keane'e göre, daha önce istifa etmeyi kabul eden Mugabe daha sonra fikrini değiştirdi.

Zimbabve'deki BBC Güney Afrika Muhabiri Andrew Harding ise Mugabe'nin zamana oynadığı görüşünde.

Partisi de sırt çevirdi

ZANU-PF yönetimi Pazar günü Mugabe'yi parti başkanlığı görevden almış, onun iki hafta önce görevden aldığı Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa partinin yeni lideri ve 2018'de yapılacak seçimlerdeki devlet başkanı adayı olmuştu.

- Reuters Zimbabve'nin "Timsah" lakaplı eski güvenlik şefi Mnangagwa'nın ülkesine döndüğü bildiriliyor.

Zimbabve'nin "Timsah" lakaplı eski güvenlik şefi Mnangagwa'nın ülkesine döndüğü bildiriliyor.

Robert Mugabe'ye ise istifa etmesi için 24 saat (Pazartesi günü TSİ 12:00'ye kadar) süre veren ZANU-PF yönetimi aksi takdirde onun devlet başkanlığı görevinden azledileceğini açıklamıştı.

Mugabe'nin, Mnangagwa'yı görevden alarak başkan yardımcısı olmasının yolunu açtığı 52 yaşındaki eşi Grace Mugabe de partiden ihraç edilmişti.

Zimbabve'de devlet başkanının azli için parlamentonun iki kanadında da üçte iki çoğunluğun desteği gerekiyor.

ZANU-PF'in iki kanadına da hakim olduğu parlamentonun Salı günü yeniden toplanması bekleniyor.

- BBC Zimbabve'nin önde gelen siyasi figürleri

Ev hapsinde

Robert Mugabe, Zimbabve ordusunun yönetimi el koyduğu Çarşamba gününden bu yana ev hapsinde.

Müdahalenin "darbe olmadığını" savunan ordu yetkilileri, istifa taleplerine direnen Mugabe ile temasların sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Mugabe, Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandığı 1980'den bu yana yani tam 37 yıldır ülkesinin devlet başkanı.

- AFP

Savaş Gazileri Derneği'nden protesto çağrısı

Geçmişte ona destek veren ancak şimdi Mugabe'nin istifasını isteyen etkin Savaş Gazileri Derneği, Cumartesi günü olduğu gibi yine ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

BBC'ye konuşan dernek başkanı Chris Mutsvangwa, Mugabe'nin siyasi yaşamının bittiğini söyledi.

Muhalefetteki Zimbabve Demokratik Değişim Hareketi (MDC-T) geçmişte Mugabe'yi azletmek için çaba harcamış ancak başarılı olamamıştı.

Partinin lideri Morgan Tsvangirai, Mugabe'nin konuşmasının kendisini şaşkına çevirdiğini belirtti.

Tsvangirai, "Mugabe bir oyun oynuyor. Zimbabve halkını büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

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