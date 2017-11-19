Zimbabve krizi: Mugabe komutanlarla görüşecek

Ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük ölçüde ev hapsinde tutulan ve istifa baskısı yapılan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin komutanlarla bir görüşme yapması bekleniyor.
Devlet televizyonu, görüşmenin Mugabe'nin evinde gerçekleşeceğini ve görüşmeye bir Katolik papazın arabuluculuk yapacağını açıkladı.
Ordu görüşmede alınan kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı sözü verdi.
İktidardaki Zanu-PF partisi de kurucuları ve liderleri Mugabe'nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek üzere bugün toplanacak.
Zanu-PF'nin 10 yerel komitesinden 9'u ve parti içinde etkili "Genç Ligi" Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini savunuyor. Kararın bugünkü toplantıda merkez komiteye bildirilmesi bekleniyor.
Dün, Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen onbinlerce kişi başkent Harare'de sokağa çıkmıştı. Kalabalık içinde asker ve askeri araçların yer alması dikkat çekti.
Harare'de bulunan BBC muhabiri Andrew Harding, Mugabe için göreve geri dönmenin artık söz konusu olmadığını belirtiyor.
Harding ülkedeki siyasi krizin iktidar partisi Zanu-PF'nin kontrolünden çıktığını, muhalefeti de kapsayan bir geçiş hükümeti kurulması için büyük baskı olduğunu bildiriyor.
Mugabe'nin geçen hafta yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması ve eşi Grace Mugabe'nin cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmasının ardından, ordu 15 Kasım'da yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı.
Mugabe Çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından ev hapsine alınmıştı. Devlet televizyonunu ele geçiren ordu mensupları, okudukları bildiride bu müdahalenin 'bir darbe olmadığını' savunmuştu.
Mugabe, müdahale sonrası ilk kez Cuma günü kamuoyu önüne çıkmış ve bir üniversitenin mezuniyet törenine katılmıştı.
Ardından Zimbabve ordusu tarafından yapılan açıklamada ise görevinden derhal istifa etmesi taleplerine direnen devlet başkanıyla temasların sürdürüldüğü kaydedilmişti.
93 yaşındaki Robert Mugabe, Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandığı 1980'den bu yana devlet başkanı.
Robert Mugabe'yi eleştirenler, onun çok uzun süredir iktidarı bırakmamasına dikkat çekiyordu. Ülke ekonomisi de son 10 yıldır çok kötü durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.