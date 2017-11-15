Zimbabve krizini cumhurbaşkanının eşi 'Gucci Mugabe' mi tetikledi?

Ordunun yönetime müdahale ettiği Zimbabve'de first lady Grace Mugabe'nin ismi bu krizdeki önemli aktörlerden biri olarak gösteriliyor.
93 yaşındaki Robert Mugabe'nin 52 yaşındaki eşini, kendisinden sonra devlet başkanlığı koltuğu için düşündüğü uzun süredir konuşuluyordu.
Eşi ile evliliğinin ilk zamanlarda sessiz bir figür olarak, alışveriş merakı ve hayırseverlik faaliyetleri öne çıkan Grace Mugabe, bugün iktidardaki Zanu-PF partisinde önemli bir konumda bulunuyor.
Partinin kadın kolları başkanı olan first lady Mugabe'nin cumhurbaşkanlığı için ismi öne çıkan bazı kişilerin uzaklaştırılmasında da rol oynadığı konuşuluyordu.
Grace Mugabe'nin cumhurbaşkanlığı koltuğu için baş rakibi olan Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa, 'ihanet' ile suçlanmış ve geçen hafta içinde görevden alınmıştı.
52 yaşındaki Mugabe'nin ismi bu uzaklaştırma sonrası başkan yardımcılığı koltuğu için öne çıktı. First lady aralarında eşinin de olduğu iktidar partisinin kilit isimlerinin desteğini kazandı.
1980 yılından bu yana ülkeyi yöneten ve "dünyanın en yaşlı lideri" olan eşinden 40 yaş küçük olan Grace Mugabe de iktidar isteğini gizlemiyor.
2014 yılında yaptığı bir konuşmada, "Benim cumhurbaşkanı olmak istediğimi söylüyorlar. Neden olmasın? Ben Zimbabveli değil miyim" demişti.
52 yaşındaki first lady'nin eşinin sağlık durumu da ülkede endişe konusu.
Her ne kadar partisi kendisini gelecek yıl yapılacak seçimler için aday göstereceğini açıklasa da, 93 yaşındaki Robert Mugabe, bu yıl içinde birkaç kez sağlık durumu nedeniyle Singapur'a seyahat etmişti.
'Hanedan kuruluyor' eleştirileri
Grace Mugabe'nin politik muhalifleri ülkenin hanedanlığa dönüştürülmek istendiği eleştirilerini dile getiriyordu.
Mugabe, 20 yaşındaki Güney Afrikalı bir modele saldırmakla suçlanmış ancak daha sonra diplomatik dokunulmazlığa sığınarak yargılanmaktan kurtulmuştu. Bu durum da eleştirilere neden oldu.
Mugabe çiftine, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da, seyahat yasağının da içinde bulunduğu birtakım yaptırımlar uygulanıyor. Bunun gerekçesi ise seçim usulsüzlükleri ile ülkedeki muhalefete yönelik tutum.
Başkan yardımcılığı görevinden alınan Emmerson Mnangagwa için, Grace Mugabe, geçmişte "disiplinli ve sadık" ifadesini kullanmıştı.
Ancak 2017 yılına gelindiğinde politik rakibi olarak gösterilen, Mnangagwa için kamuoyu önünde bir çağrı yaparak, görevden alınmasını istedi. Emmerson Mnangagwa'nın bir darbe hazırladığında olduğunu da iddia etti.
Kasım ayında görevden alınan eski devlet başkan yardımcısı bu gelişme sonrası ülkeden ayrılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.