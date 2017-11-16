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Yine bu yıl, Grace Mugabe'nin Güney Afrika'da oğlunu ziyaret ettiği için dövdüğü bir mankenle olan davasında da, ​Güney Afrika Polis Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayan Grace Mugabe, Johannesburg'daki bir otelde darp ve yaralama suçlaması için diplomatik dokunulmazlık talep etti" ifadeleri kullanılmış, Grace Mugabe'nin diplomatik dokunulmazlığı olmamasına karşın devletin gücünü kullanmak istemesi ülkede tepki çekmişti.