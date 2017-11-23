Zimbabve'nin yeni başkanı Emmerson Mnangagwa kimdir? Mnangagwa stadyumda yemin edecek

Askeri müdahalenin ardından geçen bir haftada 37 yıldır iktidarda olan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin halefi eski Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa oldu.
Sürgünde olduğu Güney Afrika'dan dönen Mnangagwa, büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Konuşmasında, insanların sözlerini söylediğini belirten Mnangagwa, 'yeni ve yaygın demokrasi' sözü verdi.
Silahlı kuvvetlere, Mugabe'nin ayrılışında oynadığı rol için teşekkür ettiğini söyleyen Mnangagwa, "Tüm Zimbabvelilere bir araya gelme çağrısı yapıyor. Tüm Zimbabveliler barışa ve işe ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.
Çarşamba günü Güney Afrika'dan başkent Harare'ye dönen Mnangagwa, başkentte partisinin Politbüro üyeleriyle bulaşarak askeri darbe sırasında yaşananlarla ilgili brifing aldı.
60 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE YEMİN
Mnangagwa'nın Cuma günü 60 bin kişilik Ulusal Spor Stadyumu'nda yemin edeceği belirtildi.
Mnangagwa, askeri darbeden bir hafta önce Mugabe tarafından görevden alınmış ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Güney Afrika'ya kaçmıştı.
Emmerson Mnangagwa'nın görevden alınması ve Başkan Mugabe'nin bu görev için eşi Grace Mugabe'yi göreve getirmeye hazırlanmasının ardından Zimbabve ordusu harekete geçmişti.
Ordunun müdahalesinin ardından Başkan Mugabe, 1 hafta kadar daha görevinde kalsa da, daha sonra baskılara dayanamayarak görevinden istifa etmişti. Mugabe istifasına karşılık olarak, eşi ve kendisi için dokunulmazlık aldı ve hayatına Zimbabve'de devam etmeyi generallere kabul ettirdi.
Mugabe'nin 37 yıllık iktidarının sona ermesi Zimbabve sokaklarında da coşkuyla kutlandı. Başkent Harare'deki kutlamalara katılan Patrick Musira isimli Zimbabveli durumu, "Bu değişimin yeni, temiz bir hava solumaya benzediğini düşünüyorum. Herkes heyecan içerisinde ve daha iyi bir gelecek, işle birlikte daha parlak bir gelecek arıyorlar." sözleriyle özetledi.
EMMERSON MNANGAGWA KİMDİR?
Bir zamanlar refah içerisinde olan ülkede yeni liderler, ekonomisi çökmüş, iyi eğitimli gençleri işsizlikten dolayı sokak satıcılığı yapan bir Zimbabve'yi devralacaklar.
Göreve gelen Emmerson Mnangagwa, Mugabe'nin en önemli adamlarından biriydi. Mugabe döneminde Adalet ve Savunma Bakanlığı yapan Mnangagwa'ya bu dönemlerde 'Timsah' lakabı takıldı. İki yıl önce bir radyo programına katılan Mnangagwa lakabını, "Bir timsah avlanmak için asla sudan çıkmaz. Sabırla saldırmak için uygun zamanı bekler" ifadelerini kullanmıştı.
Birçok muhalif 1980'ler Mugabe'nin politik rakiplerine karşı giriştiği harekatta, binlerce kişiyi öldüren orduyu yönetenin Mnangagwa olduğunu düşünüyor. Mnangagwa'nin 2000'lerde yapılan birçok operasyonda da etkili olduğu biliniyor. 2008 yılında Mugabe, seçimlerin ilk turunu kaybettiğinde başlayan operasyonlarda 200 yüz muhalif ordu tarafından öldürülmüş, içlerinde Mugabe'nin rakip adayının da olduğu binlerce kişi ise yaralanmıştı. İnsan hakları savunucuları bu olayları Mnangagwa'nın koordine ettiğini öne sürdü.
Tüm bunlara rağmen Mnangagwa, mevcut politik durumda şimdiye kadar kapsayıcı bir dil kullandı. Mugabe'nin istifasından saatler önce yaptığı açıklamada, tüm Zimbabvelilerin uluslarını ileri taşımak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.
75 yaşındaki Mnangagwa, "Halk bir daha asla, ülkeye bedeli ne olursa olsun arzusu koltukta ölmek olan bir kişi tarafından rehin alınmamalı" ifadeleriyle Mugabe'nin 37 yıllık dönemini eleştirdi. Bakalım Mugabe'den boşalan koltuğa oturan Mnangagwa'nın 'Mavi Çatı'daki iktidarı ne kadar sürecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.