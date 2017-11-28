Zimbabve'nin yeni başkanı Mnangagwa ilk icraatini açıkladı!

Askeri müdahale ile 37 yıllık Robert Mugabe iktidarının son bulduğu Zimbabve'de yeni başkan Emmerson Mnangagwa'nın ilk icraati af ilan etmek oldu.

Mnangagwa, ülkenin çalınan sermayesinin geri döndürülmesi için Şubat ayının sonuna kadar üç aylık genel af ilan edildiğini duyurdu.

Üç aylık süre sonunda çaldıkları iddia edilen sermayeyi geri ödemeyenler hakkında soruşturma başlatılacağı ve tutuklanacakları belirtildi.