Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan maçla birlikte sahibini buldu. Real Madrid, Benzema ve Gareth Bale'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak üst üste 3. kez, toplamda ise 13. kez Şampiyonlar Ligi kupası'nı kazandı!

Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını geçen sezon elde eden Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, takımının Liverpool karşında aldığı galibiyetle rekorunu üst üste üç şampiyonluğa çıkardı.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını her sezon kazanma geleneğini sürdürdü.

Fransız çalıştırıcı, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

TÜRKİYE'YE SELAM YOLLADI!



Tivibu Spor’a konuşan Zidane, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Zidane, Türkiye’ye de selam yolladı. Fransız çalıştırıcı, ”Kesinlikle kolay bir başarı değil. Bunun arkasında çok emek ve yetenek var. Ciddi yetenekli bir kadro hazırlayıp bunu işlemektir. Zor olan finale kalmaktır. Finale kaldıktan sonra gücümüz ve isteğimizle kazanacağımızı biliyorduk. PSG, Juventus ve final maçları çok zordu. Hedeflerimize ulaştık. Bunu üst üste yapmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.

GARETH BALE'A NAZİRE!

Zidane, Gareth Bale'ın attığı röveşata golüyle ilgili de konuştu. Leverkusen'e attığı golle hala jenerikleri süsleyen Fransız çalıştırıcı, öğrencisinin golünü yorumladı ve "Benim attığım gol en iyisiydi. Bale ve Ronaldo'nunki de iyiydi ama benimki daha güzeldi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE MESAJ!



Fransız teknik adam, “Tüm Türkiye'yi selamlıyorum. Birçok arkadaşım var, çok güzel bir ülke. Herkese selam gönderiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.