ÇOCUKLUĞU

Zidane, Cezayirli göçmen bir ailenin çocuğu. Marsilya'nın yoksul bir mahallesinde, yüksek işsizlik ve intihar oranıyla bilinen belediye konut evlerinde büyüdü. Küçük yaştan itibaren futbola düşkündü. Birçok kulübün kapıları yüzüne kapanmasına rağmen o yılmadı. Cezayir milli takımında oynamak istedi fakat "Çok yavaş" olduğu gerekçesiyle beğenilmedi. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

İLK KULUBÜ

Tarih 1982, yaşayan efsanenin ilk oynadığı takım, oturduğu mahallenin takımı olan US Saint-Henri oldu.

İLK MİLLİ MAÇI

17 Ağustos 1994'te Bordeaux'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçıyla ilk kez milli oldu. Çek Cumhuriyeti 2-0 öndeyken 63'üncü dakikada oyuna giren Zidane 2 dakikada 2 gol attı ve maçın berabere bitmesini sağladı.

AİLESİ

Véronique Lentisco'yla evli olan Zidane'ın 4 erkek çocuğu var: Enzo, Luca, Théo ve Elyaz. 4 kardeş olan Zidane'ın kardeşlerinin adı ise: Noureddine, Farid, Djamel ve Lila'dır.

JUVENTUS FC DONEMİ

1996'da Bordeaux'yla kaybettiği UEFA Kupası finalinden sonra Juventus'a 35 milyon Fransız Frangı'na transfer oldu. Burada ilk 3 ay beklenen performansı gösteremedi. Fakat 1997 ve 1998'de Serie A'yı, 1997'de Supercoppa Italiana'yı, 1996'da UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Ancak 1997 ve 1998 yıllarında iki sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde 2 finali kaybetti. Ve eksik kalan kupalar için bir sonraki adım olan Real Madrid yolculuğuna çıktı...

REAL MADRİD DÖNEMİ

Zinedine Zidane Temmuz 2001 tarihinde İspanyol ekip Real Madrid'le anlaştı. Başkent ekibiyle oynadığı ilk sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer 04 Leverkusen'le karşılaştı ve kariyerinin en güzel gollerinden birine imza attı. Ve bu gol FIFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi. 25 Nisan 2006 tarihinde verdiği demeçte 2006'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra futbol kariyerine son vereceğini açıkladı.

BORDEAUX'LU YILLAR

1992 yılında Zidane, Bordeaux'nun o dönemin teknik direktörü olan Rolland Courbis ve başkanı Alain Afflelou tarafından transfer edildi. İlk sezonunda 10 ve 2'nci sezonunda ise 6 gol attı.

EN AKILDA KALAN GOL!

15 Mayıs 2002'de Şampiyonlar Ligi finalinde, futbol severlerin hafızalarına kazınacak bir gole İmza attı. Bayer Leverkusen'e skor 1-1 İken sol ayağıyla harika bir vole golü attı. 44'üncü dakikadaki bu gol Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi kupasını getirdi.

SON MİLLİ MAÇ

2006 FIFA Dünya Kupası Zidane'ın son milli maçıydı. Ve bu onun 2'nci dünya kupası finaliydi. 1-1 biten maçta Fransızların golünü 6. dakikada penaltıdan Zidane attı. Fransa'da düzenlenen kupanın sahibi ise penaltıları 6-4 alan İtalya oldu. Tabii penaltılarda Fransızların usta ayağı sahada değildi...

FIFA, YILIN OYUNCUSU SEÇTİ

Orta sahada, oyun kurucu mevkiinde oynayan Fransız futbolcu 1998, 2000 ve 2003 yıllarında FIFA tarafından yılın oyuncusu seçildi.

50 YILIN EN İYİSİ

2004'te UEFA'nın 50. yılında yapılan bir internet oylamasında, "Son 50 Yılın En Büyük Futbolcusu" seçildi. Aynı yıl, aralarında Pele'nin de bulunduğu, değişik milletlerden futbol otoritelerinin düzenlediği 'FIFA 100' adlı dünyanın yaşayan en iyi futbolcuları listesinde yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

- 149 maçta 104 galibiyet

- 3 Şampiyonlar Ligi Kupası

- 1 La Liga Kupası

- 1 İspanya Süper Kupası

- 2 UEFA Süper Kupası

- 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

MAÇINDA RAKİBE KAFA!

İtalya'yla oynanan 2006 FIFA Dünya Kupası final maçı Zidane'nın profesyonel kariyerindeki son maçıydı. Zidane, maçın uzatma dakikalarında Marco Materazzi'nin göğsüne kafa atınca hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Materazzi, Zidane'ın formasını fazla çekince, Fransız futbolcu İtalyan futbolcuya alay edercesine "Formamı o kadar çok istiyorsan, maçın sonunda veririm" dedi. Materazzi ise tepki olarak "Fahişe olarak kız kardeşini tercih ederim" cevabını verdi. Zidane ise dayanamayarak rakibinin göğsüne kafa attı. Marco Materazzi 1 yıl sonra yaptığı açıklamada iddiayı doğruladı.

14 KIRMIZI

Zidane kariyeri boyunca 14 kez kırmızı kart görürken, bu kartların 2 tanesini milli formayla gördü.