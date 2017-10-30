"Zıpkın" köpeğin motosiklet tutkusu

Kadıköy D-100 karayolunda 35 yaşındaki Cemşir Doğan'ın "Zıpkın" isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı. Motosikletin ön kısmında duran "Zıpkın" taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Sahibine göre Zıpkın'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak.

SAHİBİNİN KOMUTLARINI YERİNE GETİRİYOR

DHA'nın haberine göre Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Doğan, köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığını belirterek, "11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan" diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren Zıpkın isimli köpek, sahibi kornaya bas dediğinde havlıyor.