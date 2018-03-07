Karşılaşmaya iyi başlaşan ev sahibi ekip, Ulaş Kıyak'ın yönlendirdiği ataklarda file önünde Kurek ile etkili oldu ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Başkent ekibinin etkili yabancı oyuncularının karşısında İstanbul temsilcisi, Tuia dışında yerli voleybolcularla mücadele etti. Uzatmaya giden seti Halkbank, Kurek'in etkili oyunuyla 28-26 kazandı.

Karşılıklı sayılarla devam eden 2. sette İstanbul ekibi, 10-8 gerideyken ilk molasını aldı. Teknik molaya 12-10 önde giren Ziraat Bankası, 16-12'de ikinci molasını aldırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ortadan Emre Savaş ile bulduğu sayılarla seti 25-16 alarak, skoru 2-0 yaptı.

İstanbul ekibi, 3. sette teknik molaya 12-11 önde girdi. Hücum ve savunma organizasyonunda problem yaşayan İstanbul ekibi karşısında yabancı oyuncuları Kurek, Antonov ve Konarsiki ile etkili olmaya devam eden Ziraat Bankası, seti 25- 21 maçı da 3-0 kazanarak seriyi 3. maça taşıdı.

Serideki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor sahasında 3-2 kazanmıştı. Play-off'ta yarı finale yükselecek takım 10 Mart Cumartesi günü Ankara'da oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Görkem Sertel, Demirhan Durul, İbrahim Emet, Kadir Cin)

SETLER: 28-26, 25-16, 25-21

SÜRE: 86 dakika (32, 24, 30)