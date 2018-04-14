Voleybol Efeler Ligi play-off etabı üçüncü maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

Bu sonuçla seride durumu 2-1 yapan Maliye Piyango, 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Ziraat Bankası ise ligi 6. sırada bitirdi.