ZİRAAT BANKASI: 3 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Bilal Çağlar

ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Emre Vahit Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Enes Atlı, Yunus Emre Tayaz)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Berkan Eryavuz, Kadir Cin, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Görkem Sertel)

SETLER: 25-21, 25-21, 25-15

SÜRE: 76 dakika (25, 28, 23)

Karşılaşmaya file önünde etkili başlayan Ziraat Bankası, 10-7 öne geçtiği sayının ardından rakibine mola aldırdı. Başkent temsilcisi teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de iyi bloklarla savunma yapan ve hücum haklarını büyük oranda sayıyla tamamlayan ev sahibi ekip, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti yine 25-21 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ziraat Bankası, İstanbul temsilcisinin başantrenörü Hakan Özkan'a verilen kırmızı kart sonrası alınan sayıyla 3. setin teknik molasına 12-6 önde girdi.

Maç boyunca bloklarla etkili olan ve pasör Ulaş Kıyak'ın yönlendirdiği hücumlarda rahat sayılar üreten Ziraat Bankası seti 25-15 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.