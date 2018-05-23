Ziraat bankasının temelleri 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynak ile Mithat Paşa öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde ve milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiş ve adına “Memleket Sandıkları” denen organizasyonun devamı olarak atılmıştır. Memleket Sandıkları ismini de kasalar ahşap olduğu için almış.

1867 yılında “Memleket Sandıkları Nizamnamesi” yürürlüğe girince Osmanlı Devleti’nin her yanında bu sandıklar kullanılmaya başlanmış. Ancak ilerleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar, Memleket Sandıkları’nın etkinliğini azaltmış. Sandıkları merkezi yönetime bağlayınca olumsuzlukların giderilebileceğini düşünen hükümet, 1883’te aynı amaçlar doğrultusunda “Menafi Sandıkları”nı kurmuştur. İdare yeniden düzenlenmiş, muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara bağlı olarak yürütülmeye başlanmış.

15 Ağustos 1888’de menafi sandıklarının yerine işlevini üstlenecek modern finans kuruluşu olan Ziraat Bankası resmen kurulmuş.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası Sabah 09:00’da açılır. Öğle tatiline 12:30’da giren Ziraat Bankası 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:30’da mesai bitmektedir. Banka hafta sonlarında açık şube bulundurmama kararı almıştır. Ayrıca şubeler de kapalı olduğundan işlemlerinizi ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ziraat Bankası Merkez Şubesi, Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:6 06107 Altındağ Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası Merkez şubesine 0 (312) 309 31 70 numaralı telefon aracılığıyla veya

0 (312) 309 30 64 faks numarası ile erişebilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi'nin telefonları 444 00 00 ve 0850 220 00 00'dır. Bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat bu telefonlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.