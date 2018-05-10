Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0.98'e çekti. Bu gelişme sonrasında konut kredisi alacak olan vatandaşlar da konut kredisi hesaplama işlemine yoğun ilgiyle başvurdu. Peki Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte konut kredisi hesaplama işlemi ve detaylar...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

HESAPLA butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır. Örneğin;

Konut Kredisi seçeneğiyle 700.000 TL'lik tutar seçtiğimizde, vadesini 65 ay ve faiz oranını da yüzde 1,23 olarak seçtiğimizde sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır;

Taksit Tutarı: 15,70 TL

Faiz Oranı: yüzde 1,23

Yıllık Maliyet Oranı: yüzde 279.4985

Siz de alacağınız konut kredisine ilişkin bilgileri bu sayfada girerek sorgulama yapabilir ve konut kredisi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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