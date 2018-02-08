Dünyanın en değerli banka markaları arasına Türkiye’den 9 banka girerken, son bir yılda marka değerini en fazla artıran Türk bankası Ziraat oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın hazırladığı “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018’’ çalışmasının sonuçlarına göre Türkiye’nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarlık değerle Akbank oldu. Bu bankayı 1 milyar 584 milyon dolarlık marka değeri ile Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarla Ziraat Bankası izledi. Akbank listede 126’ncı, Garanti Bankası 129’uncu ve Ziraat Bankası 140’ıncı sırada yer aldı.

TÜRKLER 9 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Ziraat Bankası geçen yıl olduğu gibi 2018’de de Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar artıran Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Aynı araştırmada 2016’da 944 milyon dolar olan Ziraat Bankası’nın marka değeri son 2 yılda yüzde 52 yükselmiş oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre geçen yıl listede 446’ncı sırada yer alan TEB, bu yıl 47 basamak birden yükselerek 399’uncu sıraya yerleşti. Türkiye’nin listeye giren diğer bankaları ise 1.3 milyar dolarla İş Bankası, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 757 milyon dolarla Halkbank, 622 milyon dolarla VakıfBank ve 347 milyon dolarla DenizBank olarak sıralandı. Listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 8.9 milyar dolar oldu.

ICBC ZİRVEDE

Araştırmaya göre Çinli ICBC, bu yıl da zirvedeki yerini korurken değerini yüzde 24 artırarak 59.2 milyar dolara yükseltti. Çinli bankaların marka değeri geçen yıl yüzde 22 artışla 317.4 milyar dolara çıktı.

DEĞERİN DÖRTTE BİRİ ÇİN’DEN GELDİ

İlk 500’deki bankaların toplam marka değeri % 10 artışla 1.1 trilyon doları geçti. Bu değerin % 27’si Çin’den geldi. İlk 10’a Çin’den 4, ABD’den 5 ve İngiltere’den bir banka girdi.

1.6 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLE AKBANK İLK SIRADA YER ALDI *(milyon dolar)

2018 sıra 2017 sıra Banka adı 2018 değeri* 2017 değeri* Değişim (milyon $) 126 127 Akbank 1.649 1.579 70 129 128 Garanti 1.584 1.555 29 140 145 Ziraat 1.432 1.312 120 147 150 İş Bankası 1.334 1.252 82 186 178 Yapı Kredi 937 951 -14 210 196 Halkbank 757 806 -49 233 233 VakıfBank 622 594 28 328 325 DenizBank 347 343 4 399 446 TEB 245 210 35

YAPI KREDİ 3.6 MİLYAR TL KÂR AÇIKLADI

Yapı Kredi Bankası’nın 2016’da 2.9 milyar TL olan net kârı 2017’de 3.6 milyar TL’ye çıktı. Bankadan yapılan açıklamada, 2017’de nakdi kredileri yüzde 13 artışla 200 milyar TL’ye çıkardıklarını söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “2017 yılında Yapı Kredi’nin ekonomiye sağladığı katkı yüzde 14 artışla 279 milyar TL’ye yükseldi. 2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13.8 milyar TL’ye çıktı” dedi.

63 MİLYARLIK TEB KREDİSİNİN YARISI KOBİ’YE

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) 2017 yılı net kârı 1 milyar TL’yi aştı. TEB’in açıkladığı 2017 yılı finansal sonuçlara göre bankanın aktif toplamı geçen yıl yüzde 8 artarak 85.8 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1 milyar 68.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler TEB’in 2017 yılında toplam aktiflerinin yüzde 74’ünü oluştururken, toplam 63.3 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını KOBİ’lere kullandırıldı. TEB’in mobil bankacılık kanalı CEPTETEB ise 2017 sonunda 475 bin müşteriye ulaştı.