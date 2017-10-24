Ziraat Bankası UTBANK'ın tüm hisselerini alıyor

Ziraat Bankası, ortağı olduğu, Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası UTBANK'ın hisselerinin tamamını alarak ülkedeki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, AA muhabirine Ziraat Bankasının Özbekistan'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Met, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günlerde hizmet vermeye başlayan, 1 numaralı bankacılık lisansıyla kurulan UTBANK'ın, ülkenin ilk yabancı sermayeli bankası olduğunu belirterek, UTBANK hisselerinin yüzde 50'sinin Ziraat Finans Grubuna, yüzde 50'sinin de Özbekistan'da tarım sektörüne hizmet veren Agrobank'a ait olduğu söyledi.

UTBANK'ın kurulduğu günden bu yana iki ülke arasındaki dış ticaretin ve üretimin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Met, "UTBANK'ın Agrobank'a ait yüzde 50 hissenin de Ziraat Bankası tarafından satın alınması ve böylece Özbekistan'da yüzde 100 Ziraat Bankası sermayesiyle hizmet vermesine yönelik bir süredir yürütülen detaylı görüşmelerde ön mutabakat sağlandı. Söz konusu mutabakat sonrası hisse devirlerinin kısa sürede tamamlanması için süratli bir şekilde çalışıyor ve 2018 yılına Özbekistan'a, 'ZiraatBank–Özbekistan' markasıyla girmeyi planlıyoruz." dedi.

Met, Özbekistan'ın son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına girdiğine dikkati çekerek, "Özbekistan'ın Şangay İşbirliği Örgütüne üyeliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında yapılabilecek ihracat kolaylığı, ülkede üretim yapmak isteyen girişimcilere teşvik verilmesi, zengin tarım ve yeraltı zenginlikleri gibi etmenler, zaten İpek Yolu'nun önemli bir noktasını oluşturan Özbekistan'ın gelecekte de önemini koruyacağını göstermektedir." ifadesini kullandı.

"ÖZBEKİSTAN'A YATIRIMLAR ARTACAK"

Özbekistan'da yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan Türk yatırımının bulunduğunu belirten Met, bu yatırımların gelecekte daha da yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Met, Ziraat Bankasının Özbekistan'daki varlığıyla Orta Asya'da faaliyet gösteren bankalarıyla arasındaki sinerjiyi de kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Bankanın, Ziraat Finans Grubu felsefesiyle hareket ederek ülkeler arasındaki ikili ticareti kolaylaştırmayı hedeflediğini anlattı.

"ÜMİT VERİCİ ADIMLAR ATILIYOR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Hayri Kartopu da Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin, her iki ülkenin gayretleriyle, beklentileri karşılayacak düzeye geleceğini öngördüklerini söyledi.

"İkili ticaret hacminin iki ülke arasındaki potansiyeli yansıttığını söyleyemeyiz." diyen Kartopu, şöyle devam etti:

"Karşılıklı çıkarlar gözetilerek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım rakamlarının artması için öncelikli olarak vize ve çalışma izinlerinin alımının kolaylaştırılması, uçuş sayısının artırılmasının yanı sıra karayolu taşımacılığıyla ilgili yaşanan sorunların kaldırılması, bankacılık mevzuatının geliştirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması ve Tercihli Ticaret Anlaşması çalışmalarının yapılması önemlidir."

Kartopu, Özbekistan'ın öncelikli iş birliği beklentilerinin olduğu sektörleri; tıp, sağlık turizmi, ilaç sanayi, tarım, bahçecilik, seracılık, hayvancılık, soğuk hava depolarının kurulumu, orman ve ürünleri, sulama alanında yeni teknolojilerin kullanımı ve turizm olarak sıraladı.

Özellikle Özbekistan tarafından son dönemde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan adımların ümit verici olduğuna işaret eden Kartopu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 26-27 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilere önemli ivme kazandıracağı inancında olduğunu dile getirdi.

Kartopu, Ziraat Bankasının Özbekistan'daki UTBANK'ın tamamına sahip olmasının Özbekistan'da iş yapan ve yapacak firmalara bankacılık işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"İkili görüşmelerimizde banka yetkilileri, firmalarımızın Türkiye'deki kredi limitlerini Özbekistan'da kullandıracaklarını belirtti. Bu durum firmalarımızın ve özellikle müteahhitlerimizin teminat mektubu konusundaki ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözme avantajı sağlayacaktır. Yakın zamanda Özbekistan hükümeti tarafından ekonomik alanda yapılan icraatlar arasında döviz piyasasının serbest bırakılması, tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanında vergi indirimleri, ihracat ve ithalat sisteminde sadeleştirmelere gidilmesi gibi atılmış önemli adımlar gelecek açısından ümit vericidir."

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