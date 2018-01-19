Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekim töreni bugün saat 15.00’te Riva’da yapıldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat’ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Akhisarspor - Kayserispor

Konyaspor - Galatasaray

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Giresunspor - Fenerbahçe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Akhisarspor - Kayserispor galibi | Konyaspor - Galatasaray galibi

Beşiktaş Gençlerbirliği galibi | Giresunspor - Fenerbahçe

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

Akhisarspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Gençlerbirliği

Atiker Konyaspor

Kayserispor

Giresunspor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

türkiye kupası çeyrek final eşleşmeleri