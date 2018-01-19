TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR

KONYASPOR - GALATASARAY

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR galibi | KONYASPOR - GALATASARAY galibi

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ galibi | GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE galibi

Çeyrek final etabının ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat'ta, ikinci maçlar ise 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.

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