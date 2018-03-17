Mayıs ayında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finalin Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde ilk maçlar 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanmıştı. 27 Şubat'ta Teleset Mobilya Akhisarspor ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Yarı finaldeki diğer mücadelede ise Beşiktaş, 1 Mart'ta Fenerbahçe'yi ağırlamış ve dev derbi 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...