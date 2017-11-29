Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler, bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını büyük heyecanla bekliyor. Maçları heyecanla bekleyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" aramalarını internet üzerinde yapıyor. İşte bugünün Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI - 29 KASIM 2017

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları büyük heyecanla devam ediyor. Maçları bekleyen futbolseverler, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal bilgisi...

Türkiye Kupası 5. Tur

13:00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor (A Spor)

14:30 Kasımpaşa - Boluspor (a2)

16:00 Sivasspor - Bucaspor (A Spor)

16:30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor (a2)

18:45 Adanaspor - Bursaspor (A Spor)

20:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor (ATV)

Ziraat Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman