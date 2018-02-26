Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Yarı finale kalan 4 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği yarı final tarihleri merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihi...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN? YARI FİNAL
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalda Konyaspor'u eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray, Kayserispor'u saha dışı bırakan Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ni eleyen Beşiktaş ile mücadele edecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tarihi;
Akhisar Belediyespor - Galatasaray 27 Şubat Salı 20:30
Beşiktaş - Fenerbahçe 01 Mart Perşembe 20:30
GALATASARAY MAÇINI YAŞAR KEMAL UĞURLU YÖNETECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Teleset Mobilya Akhisar ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın 20.30'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
TELESET MOBİLYA AKHİSASPOR - GALATASARAY
Akhisarspor, kupada yarı final mücadelesinin ilk maçında yarın Galatasaray'ı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda ağırlayacak ve mücadele 20.30'da başlayacak. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Akhisaspor'un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4'üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor'u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
Kupanın bir diğer mücadelesinde Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi bir hafta içinde 2'nci kez Vodafone Park'ta konuk edecek. 1 Mart Perşembe günü siyah beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 20.30. Beşiktaş, kupa heyecanına 5'inci turda katıldı ve Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği engellerini aşarak yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertliler ise Beşiktaş gibi kupa macerasına 5'inci turda başladı ve Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldi.
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