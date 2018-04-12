Güzeloğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan ile merkez Kayapınar ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda incelemede bulundu.

Buradaki açıklamasında, stadyumun Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçı ile hizmete açılmasının kentte büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Güzeloğlu, 9 Mayıs'taki finalle ile ilgili hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Güzeloğlu, aynı zamanda "engelli dostu" olan stadın en ileri teknolojiye sahip olduğunu anlatarak, ülke futboluna ve altyapısına büyük katkı sunacağını kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kente gelecek takımların ve taraftarların Diyarbakırlıların büyük misafirperverliğiyle karşılanacağına işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Final maçı, kentin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sunacak. Maçla ilgili kurumlar yoğun çalışma yürütüyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. 9 Mayıs'ta bu stadyumda seyirciler futbol şöleni izleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı ve kabine üyelerimizi davet ettik, gelmeleri bize mutluluk, şeref olur. Final maçını hangi takımların oynayacağı ve kimin kupayı kazanacağı belli değil ama emin olduğum bir şey var, Diyarbakır kazanacak."

Vali Güzeloğlu, gelecek konuklara Diyarbakır'ın kültürü, güzellikleri, değerleri, tarihi eserleri ve misafirperverliğini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Görünen rezervasyon taleplerine bakılırsa 2-3 stat olsa ancak talebi karşılarız." ifadesini kullandı.



