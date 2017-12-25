Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak iki karşılaşmada düdük çalacak hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Bucaspor: Ali Şansalan

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

hakemler