‘ziraat.com’ 20 yıl sonra Ziraat Bankası’nın oldu

Ziraat Bankası, 20 yıl sonra ‘ziraat.com’ alan adını kendi adına tescil ettirdi. Banka, ABD’li Türk bilişimci Mehmet Kahvecioğlu’nun 20 yıl önce kendi adına tescil ettirdiği ‘ziraat.com’ alan adını Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nden geri aldı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Kahvecioğlu’nun ‘ziraat. com’un iadesi için Türk mahkemelerine açtığı dava da reddedildi.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı Mehmet Kahvecioğlu, 1996’da Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nden ‘ziraat.com’ alan adını kendi adına tescil ettirmiş, 20 yıl boyunca da yıllık tescil yeni bedelini ödemişti. WIPO, ziraat. com alan adıyla yapılan tescilin terkini isteyen Ziraat Bankası’nı haklı buldu.

Kahvecioğlu’nun İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı iade davası üzerine mahkemeye cevap dilekçesi sunan Ziraat Bankası, bankanın temelinin 1863’te Mithat Paşa tarafından kurulan “Memleket Sandıkları” ile atıldığını, 15 Ağustos 1888’de Ziraat Bankası unvanın ilk kez kullanıldığını ve bankanın yurtiçinde 1785, yurtdışında 18 ülkede 96 şubesi ile dünyanın saygın finans kuruluşları arasında yer aldığını aktardı.

BANKA, ÖNCELİKLİ HAK SAHİBİ

Banka, Mehmet Kahvecioğlu’nun kötü niyetli olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Mahkeme, Kahvecioğlu’nun ziraat.com alan adını tescil ettirdiği tarihten bu yana kullanmadığını ve ‘ziraat’ ibaresi üzerinde öncelikli hak sahipliğinin Ziraat Bankası’nda olduğunu belirterek davayı reddetti.

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