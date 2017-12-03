Zirvenin sahibi Yeni Gelin!, Yeni Gelin dizisi 28. bölüm izle

Show TV’nin eğlenceli dizisi Yeni Gelin, dün akşam ekrana gelen 27. bölümüyle yine izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Zirveden inmeyen Yeni Gelin, Total’de 6,55 izlenme oranı (rating), 15,26 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #dayanamazsam etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ersoy Güler ve Tülay Kocatürk üstleniyor.
Yeni Gelin’in dün akşam ekrana gelen 27. bölümünde kaynanaların hırsızlıkla suçladığı Bella, bu kez uğradığı haksızlığa boyun eğmeyerek Adana’yı terk etme kararı aldı. Karısına atılan iftira karşısında öfkeden deliye dönen Hazar, annesi Asiye’ye ağır sözler söyleyerek konağı birbirine kattı. Hazar’ın sözlerini gururuna yediremeyen Asiye ise kumalarına silah doğrulttu. Hazar ve Bella, Adana’dan gidecekken Kalender de onlarla gitmeye karar verdi. Bu sırada Korkut Ağa’nın kalp krizi geçirdiği haberiyle konağa geri dönmek zorunda kalan Bozoklar, Korkut Ağa’nın onlara oynadığı oyundan habersizdi. Kalender’in konağa dönmesi için hasta numarası yapan Korkut Ağa planını başarıyla uyguladı. Kaynanaların oyununu kameraya alan Dilan, Bella’nın suçsuz olduğunu kanıtladı. Attıkları iftiranın ortaya çıkmasıyla Kalender’in onları boşayacağını öğrenen kaynanalar kendilerini öldürmek isteseler de Gökhan, Kağan ve Hazar’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Final sahnesinde Korkut Ağa, Kalender’in kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Babasının yaptığı konuşma Kalender’in bu zamana kadar olan tüm tavrını sorgulamasına neden oldu.
YENİ GELİN’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Baran’ın, Dilan ve Ferhat’ı rahat bırakmadığı, Bozok erkeklerinin zehirlendiği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor. "Yeni Gelin" yeni bölümü ile 9 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
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