Ziya Doğan: Beşiktaş'ın elindeki kadro Avrupa şampiyonu olur

TFF ile TÜFAD iş birliği ile Maltepe Başıbüyük Stadı'nda başlayan ve hocaların hocası lakaplı Serpil Hamdi Tüzün'ün adı verilen C Lisans antrenörlük kursu dün başladı. Serpil Hamdi Tüzün'ün yetiştirdiği önemli oyuncular arasında yer alan Ziya Doğan, DHA'ya açıklamalar yaptı. Doğan, Avrupa'nın önemli isimlerinin Serpil Hamdi Tüzün'ün sağlıklı döneminde fikir aldığını ve dünya futboluna yön verecek adam diye gösterdiklerini söyledi.



C Lisans Antrenörlük Kursu'na Tüzün'ün adının verilmesinin çok güzel olduğunu belirten Ziya Doğan, "Hoca isim olarak Türk futbolunda zirveleri hak etti. Hatırlayanlara çok teşekkür ediyorum. Serpil Hamdi Tüzün ile ilgili, en yakınlarından, en çok çalışanlardan birisi olarak onu ifade etmek çok kolay değil. Avrupalılar Dünya futboluna yön verecek adam derken, biz kıskandık hep gözümüzün ucuyla baktık hep. Ne zaman ayağını kaydırırız diye düşündük maalesef. Bugün dünya futbolunda bu alan daraltmalar, pres pres de destek, oyun taktikleri anlamında 40 yıl önce çalıştırdıkları, dünya futbolunda daha yeni yapılıyor. Türk gencinin Avrupalı'dan daha yetenekli olduğunu bize söylerdi. Beşiktaş çok kötü dönemler geçirdiğinde, Türkiye Ligi'nin iyi isimlerini transfer ediyordu ve düşmemeye oynuyordu. Ama ne zamanki bizler çıkıp oynadık, ondan sonra gençlerin önü açıldı. Türk genci Avrupalıdan daha yetenekli dediği zaman gülenler oldu" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLLA İLGİLİ İLK ŞAMPİYONLUKTA HOCA VAR"

Türk futbolunun yaşadığını ilk şampiyonluğun Genç Milli Takımda olduğunu belirten Doğan, "Futbolla ilgili ilk şampiyonluğumuz Genç Milli takımın Avrupa Şampiyonluğu'dur. Hem onu uyguladı. Hocanın bir deyimi vardır 'İnsanlar anlamıyorsa onların gözlerinin içine parmağını sokacaksın' derdi öyle yaparak kabullendirdi. Hem de Türk futbolunda değerli antrenörler verdi. Onlara da çok katkısı oldu. Futbolcu yetiştirme anlamında oldu. Beşiktaş'ın çok kötü gittiği dönemlerde 17 futbolcu alıp düşmemeye oynuyordu. Ama sonraki şampiyonluğa bakın alt yapıdan 6-7 tane futbolcu var. Onun için Serpil Hamdi Tüzün'ü anlatmak öyle kolay değil. Onu anlatmaya kitaplar yetmez. Alan daraltmayı Türk futbolu öğreneli 10 yıl olmadı. Kademe anlayışını 10 yıl olmadı. Bu gerçek. Biz onların en iyisini Serpil Hamdi Tüzün zamanında genç takımda çalışıyorduk. Ona diyorlardı ki bu toprak oyuncu yetişmez. Hoca da diyordu ki taşın üstünde bile oyuncuyu çalıştırırım ve bir şeyler öğretirim ve öğretti. Allah sağlık sıhat versin onu çok seviyoruz" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEKİ KADRO AVRUPA ŞAMPİYONU OLUR"

Beşiktaş'ın elindeki kadronun Avrupa Şampiyonu olabileceğini kaydeden tecrübeli teknik adam,"Beşiktaş, şu dönem içerisinde sıkıntılar yaşıyor ancak atlatacaklardır. Rotasyonu iyi başaramıyorlar. Avrupa Kupası, Milli Takım, Türkiye Ligi derken yorgun düştüler. Son seyrettiğim maçta Beşiktaş'ı tanıyamadım. Bugün Tolgay yedek. Şöyle baktığın zaman Avrupa'daki önemli oyuncular yedek. Böyle bir takım aldığın zaman da iyi kullanacaksın. Şenol Hoca şu anda kadroyu iyi kullanmıyor ve cezasını da çekti. Ama ben yine de Beşiktaş bu ligin favorilerinden birisi diyorum. Galatasaray kalitesi çok yüksek değil ama takım oyununu çok iyi oynuyor. Beşiktaş takım oyununda eksiklikleri var. Galatasaray götürebilir mi, devre arasında 3-4 tane takviye ile götürebilirler. Ama kadrolara baktığın zaman Beşiktaş hala avantajlı diyorum" şeklinde konuştu.



" TRABZONSPOR KÜÇÜK AYRINTILARDAN BÜYÜK ŞEYLER KAYBEDİYOR"

Trabzonspor'un Vahid Halilodzic döneminde iyi bir takım kuruduğunu ancak koruyamadığını söyleyen Ziya Doğan, "O takımdan sonra şimdi de kurduğu en iyi takım bu. Trabzonspor küçük ayrıntılardan büyük şeyler kaybediyor. Küçük nüanslar futbolda bazen çok önemlidir. Ben Trabzon'dan ümitliyim. Tarihi bir mağlubiyet yakışmadı. Eldeki kadroya baktığın zaman takım olgusunu çıkartabilir misin, çok rahat çıkar. Fakat bazı kopukluklar oluyor. Biraz zaman ama Türkiye'de zaman kolay vermiyorlar. Hazırlık dönemiyle beraber ligin sekizinci haftasına geldik. Bu zamana kadar toparlaması lazımdı. Ben de gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Kadro müthiş. Abdülkadir gibi genç çıktı. Bana göre en büyük transferlerden bir tanesi. Dikkat edin bunu ben Avrupa'dan teklif geldikten sonra söylemiyorum. Çocuğu ilk seyrettiğim gün dedim ki ben Avrupalıların yerinde olsam şimdi gelir alırım bu çocuğu. Belli bir potansiyel var. Bu da büyük bir transfer olarak kabul etmek gerekir. Bunu gibi futbolcular çıkacağına inanıyorum" dedi.



"MİLLİ TAKIM AÇISINDAN YABANCIYI KISITLAMAK LAZIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile çıktığını hatırlatan Ziya Doğan, "11 tane yabancıyla oynayabilirsin. Yabancı düşmanlığımız yok. Futbolda eğer bir Milli Takımın varsa, senin de yurt dışında 50-70-100 tane oyuncu oynuyorsa, serbest yapabilirsin. Çünkü senin de oyuncuların Avrupa'da oynuyor. Ama senin 3-4 tane yurt dışında oynayan oyuncun var, o zaman Milli Takım açısından yabancıyı kısıtlamak lazım diye düşünüyorum. Bizim için ölçü şu olmalı. Benim Türkiye'de yetiştirdiğim 50 tane futbolcum yurt dışında oynuyor mu. Almanlar gibi Hollandalılar gibi, Fransızlar gibi. O zaman serbest yap. Ama senin oyuncun oynamadığı sürece, 320 bin nüfuslü ülkeler gelip bizi yeniyor" şeklinde konuştu



''80 MİLYON NÜFUSU OLAN ÜLKE OYUNCU YETİŞTİREMİYOR''

Altyapıya yönelmek gerektiğini vurgulayan Ziya Doğan, federasyonun bu konuda çalışma yapmadığını ifade etti. Doğan, 'Bu kadar büyük paraların döndüğü yerde şunu yapabilirler mi? 1 milyon alt yapıya harcanacak. Siz gösterin federasyon olarak ben yapacağım diyecek. Bir de bunun en büyük mevyesini yemiş Beşiktaş'ın alt yapısı 2 sene öncesine konteynırda giyiniyordu. Gerçekler acıdır ve bazı kişileri rahatsız eder. Bu benim konuştuklarım rahatsız eder. Biz bunu kimseye sataşmak için söylemiyoruz ki. Ama ayıp, 80 milyon nüfusu olan ülke oyuncu yetiştiremiyor dersi veriyor. Bunu kabul etmek mümkün mü? Almanya'da 2.5 milyon Türkten dünya kadar futbolcu çıkıyor ama 80 milyondan çıkmıyor bu kimin suçu. Bizim suçumuz. Hep beraber futbolun içindeki herkesin suçu. Onun için bugün Serpil Hamdi'yi hatırladık. Zaman zaman ilgileniyorum. Türk futbolunun imparatoru alt yapının en önemli teknik adamı. Ben zaman zaman şahit oldum. Avrupa'nın önemli isimleri, Serpil Hamdi Tüzün'ün sağlıklı döneminde fikir alıyorlardı. Dünya futboluna yön verecek adam diye gösteriyorlardı'' diye konuştu.

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