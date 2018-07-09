Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de yapılan yemin töreninin ardından yeni sistem resmen başladı. 703 numaralı KHK ile yeni sisteme geçilen bakanlıklarda yeni görevlerde belli oldu. Bu kapsamda yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Peki, Ziya Selçuk kimdir? İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında merak edilenler...

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 01 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında lisansını tamamlayan Selçuk aynı üniversitede 1985 yılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikoloşisi) alanında yüksek lisans yapmıştır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora yapmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Özel Maya Okullarının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Ziya Selçuk, hâlen kuruluşunda katkı sağladığı TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, TEDMEM adlı eğitim siyaseti düşünce kuruluşunun direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunan Ziya Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.