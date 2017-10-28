Ziynet Sali: Aşk için kendimi paralamıyorum

Ziynet Sali, bir alışveriş merkezinin açılış davetinde sahneye çıktı.



HT Magazin’de yer alan habere göre, iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı gecede konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyleyip ekledi: “Aşk peşinde koşup kendimi paralamıyorum.”

ziynet sali