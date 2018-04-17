HT Magazin'de yer alan habere göre, Ziynet Sali, Mardin’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen ‘Genç Kızlar Buluşuyor’ şenliğinde sahne aldı.



Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla bir ağızdan en sevilen parçalarını seslendirdiği konserde Yunanca şarkı da söyledi, halay da çekti.



GÜVERCİN UÇURDU



Gördüğü yoğun ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sali, “Bu çok değerli proje kapsamında ilk kez Mardin’e geldim. Barış güvercinlerini uçurmak çok güzeldi. Burası medeniyetler şehri, hep birlikte her dilden şarkılar söyledik. Burada yeniden konser vermek isterim” diye konuştu.

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