DHA'nın haberine göre, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da hayranlarıyla buluştu.



Single olarak çıkardığı ‘Magic’ adlı şarkısıyla sahne alan sanatçı, sonrasında gözde şarkısı ‘Ağlar mıyım Ağlamam’ı dinleyicileriyle birlikte söyledi.



Mehmetçik’e de selam gönderen Ziynet Sali, “Bu memleket güzel, bu ülke çok güzel. Bütün dünya ülkelerini gezip görmüş biri olarak gerçekten sahip çıkmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Kendi ülkemizin nöbetini kendimiz tutalım” diyerek, ‘Bugün adım Leyla’ adlı şarkısını okudu.



Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına Bursalılar da eşlik ederek geceye renk kattı.





Bu Konu İle İlgili Haberler