HT Magazin'de yer alan habere göre, prova ve okuma sürecinin 1 hafta sürdüğünü belirten şarkıcı, “Şarkının hakkını vermek için tekrar tekrar okudum. Son okumamda Sezen Aksu, ‘Bu tamam, harika olmuş’ deyince hemen yayına hazırladık” diye konuştu.

Yeni şarkısı için imajını da yenileyen Ziynet Sali, önceki gün gerçekleştirilen klip çekiminde renkli kişiliğini de yansıtan birbirinden iddialı pozlar verdi.