Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Ziynet Sali, takipçilerinin diline düştü.

Ziynet Sali, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Sıcak olabileceğini düşünmene rağmen dokunursun yine de, elin yansa da... İnatçı mıyım acaba? Yoksa korkusuz mu? Ya da ikisi de" notuyla fotoğrafını paylaştı.



Sali'nin fotoğrafına photoshop uyguladığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"BASENLER ÇIKINCA SIVA GEREKTİ"

Sosyal medyada Photoshopfail hesabı üzerinden paylaşılan fotoğrafa Ziynet Sali'den cevap geldi. "Hahaha çok iyi ya hocam. Basenler çıkınca sıva gerekti azıcık. Ne yapalım ama duvar gerçekten yamuktu. Duvar kağıdını da yamulttu, dolayısıyla her şey yamuk. Aman kalpler yamuk olmasın" dedi.



43 yaşındaki sanatçının daha önce de fotoğraflarını rötuşladığı ortaya çıkmıştı.