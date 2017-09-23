Ziynet Sali'ye şaman desteği

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Şarkıcının Cihangir’de Perulu bir şamanla buluşarak ağrılarının azalması için nasıl bir motivasyon uygulaması gerektiği yönünde bilgi aldığı ortaya çıktı. Sali, “Bana düşünce bazında neler yapmam gerektiğini anlattı” diye konuştu.

Ziynet Sali