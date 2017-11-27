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"Sahalara geri döndüğümde eskisinden daha iyi olacağım. Aynı şekilde geri dönmeyeceğim çünkü beni izleyenler için kendimden daha iyi bir versiyon geliştirdim." diyor Bunun nasıl olacağını hayal edin! Kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyat olduğum günden beri kendime 1 gün dahi izin vermedim. Her gün eğitim aldım ve bu yeni Zlatan için hazırlandım.”