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Futbol

Zlatan Ibrahimovic, bir rekor daha kırdı!

27.11.2017 - 17:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı - Zlatan Ibrahimovic kariyeri, kazandığı kupalar
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    Futbolcuların çoğu 30'lu yaşlarının ortalarında üst seviye futboldan uzaklaşarak yeni maceralara açılır. Ya futbola başladıkları kulübe güzel veda için dönerler ya da ABD, Çin, Hindistan, Katar, Türkiye gibi ülkelere gelerek birikimlerine birikim katar. 

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  • 2 Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı - Zlatan Ibrahimovic kariyeri, kazandığı kupalar
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    Bu algıya direnen futbolcular yok değil. Birçoklarınca ikon bazılarınca palyaço olan Zlatan Ibrahimovic için tartışmaya açık olmayan şey, olağanüstü kariyeri... 36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sonunda ağır bir sakatlık yaşadı ancak futboldan uzak kalamadı.

     

  • 3 Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı - Zlatan Ibrahimovic kariyeri, kazandığı kupalar
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    36 yaşında birçok başarı elde etmiş, ağır sakatlık yaşamış olmasına rağmen hırsını hala koruyor. Üstelik Manchester United'ın Şampiynolar Ligi A Grubu'nda Basel'e yenildiği karşılaşmada oyuna girerek bir rekor daha kırdı.

  • 4 Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı - Zlatan Ibrahimovic kariyeri, kazandığı kupalar
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    Daha önce oynadığı 6 farklı kulüple Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan İsveçli, İsviçre'de 74. dakikada oyuna girdi ve Manchester United, tecrübeli yıldızın Devler Ligi'nde formasını giydiği 7. farklı kulüp oldu.

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  • 5 Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı - Zlatan Ibrahimovic kariyeri, kazandığı kupalar
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    1992 yılında Manchester United'ın sabah antrenmanı bittiğinde futbolcular ve ekip soyunma odasına doğru gidiyor. İçlerinden biri ise hocasının yanına koşarak "İki oyuncuya ihtiyacım var." diyor. Yıldız futbolcu antrenman yapmayı kafasına koymuş!

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